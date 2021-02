Amazon-Serie «The Power» erhält Zuwachs mit Tim Robbins

Vermischtes

Die zehnteilige Thrillerserie wird mit dem Oscar-Preisträger weiter bereichert.

Tim Robbins wird die Rolle des arroganten US-Politikers Daniel Dandon in der Amazon-Prime-Video-Serie übernehmen. Anfangs war die Rolle für Rainn Wilson, bekannt aus «The Office», bestimmt. Doch nach Verschiebung des Drehstarts der Thrillerserie, aufgrund der Corona-Pandemie, konnte Wilson aus terminlichen Gründen für andere Produktionen nicht mehr zur Verfügung stehen. Doch für Ersatz wurde gesorgt, denn Tim Robbins wird mit Leslie Mann an seiner Seite die Hauptrolle übernehmen. Robbins ist mit seiner schauspielerischen Leistung in «Mystic River» mit dem Oscar als bester Nebendarsteller ausgezeichnet worden.In der Serie geht es darum, dass plötzlich und ohne Vorwarnung alle Mädchen im Teenager-Alter die Macht erhalten, andere unter Strom zu setzen. Sie alle bemerken, was diese Macht bedeutet und können diese auch in älteren Frauen erwecken. Darunter sind Allie, ein verletzliches amerikanisches Pflegekind, das sich als Glaubensführerin neu definiert; Roxy, die Tochter eines Londoner Verbrecherbosses; Tunde, ein nigerianischer Journalist, der über diesen gewaltigen Wandel berichtet und Margot Cleary-Lopez, die Bürgermeisterin von Seattle, die eine liebevolle Ehefrau und Mutter von drei Kindern ist.Die Thrillerserie «The Power» basiert auf der Buchvorlage «Die Gabe» von Naomi Alderman. Ein Serienstart auf Prime Video ist noch nicht bekannt.