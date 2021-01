Erster Dschungelcamper 2022 steht fest

TV-News

Der Kandidat ist kein Teilnehmer der aktuellen Ersatz-Show, doch hat „familiäre Vorbelastung“.

In der Mittwochsausgabe vongab es interessante Neuigkeiten, denn zu Gast war Lucas Cordalis, Sohn des verstorbenen Schlagerstars Costa Cordalis. Lucas war natürlich nicht wegen der Schlagerkarriere seines Vaters in der Show, sondern um mit Sonja Zietlow und Daniel Hartwich über den ersten Dschungelkönig der Show-Historie zu reden: seinen Vater. Und während sich die aktuellen Kandidaten im Tiny House weiter um ein Goldenes Ticket für die kommende Staffelstreiten, ließ Lucas eine Nachricht platzen.„Ich gehe ins Dschungelcamp 2022." Zack! So einfach geht’s und man ist im Dschungel. Was sich die die beiden Finalisten Lars Tönsfeuerborn und Mike Heiter wohl denken? Den Quoten hat diese Nachricht jedenfalls nicht geschadet, denn RTL verbuchte in der Zielgruppe starke 20,6 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen sahen erstmals seit Samstag mit 1,11 Millionen wieder mehr als eine Million zu. Insgesamt schalteten die Ersatz-Show 2,38 Millionen Seher ein.Am heutigen Donnerstag steigt das zweite Halbfinale, in dem Djamila Rowe, Christina Dimitriou, Sam Dylan und Filip Pavlovic um zwei Plätze für das große Finale. Zum Talk sind Kader Loth und Marc Terenzi und wer weiß: Vielleicht sagt einer von ihnen wie Cordalis: „Ich bin ein Star – Ich gehen in den Dschungel 2022!“