Trotz Krise sind die Super Bowl-Werbeplätze verkauft

US-Fernsehen

Laut Informationen von CBS sind alle möglichen Spots „praktisch ausverkauft“.

Die Presseabteilung der CBS-Mutter, ViacomCBS, teilte auf Anfrage mit, dass der Werbeetat beim Super Bowl „praktisch ausverkauft“ sei. Ein gutes Zeichen, denn trotz der Corona-Pandemie sind die großen Marken weiterhin daran interessiert, bei der Sportshow ihre Inhalte zu präsentierten. Das Network CBS hatte 5,5 Millionen US-Dollar für einen 30-sekündigen Werbespot verlangt.Anheuser-Busch InBev, PepsiCo und Coca-Cola, drei altgediente Super-Bowl-Werber, haben alle ihre Absicht bekannt gegeben, in diesem Jahr keine Werbung für ihre Flaggschiffmarken zu schalten – der Super Bowl soll am 7. Februar von CBS ausgestrahlt werden. Anheuser und PepsiCo haben Werbeplätze für eine Reihe von anderen Produkten gekauft, während Coke das Event komplett aussetzt. Hyundai und Avocados aus Mexiko haben sich ebenfalls entschlossen, 2021 nicht am Spielfeldrand zu stehen.Die Fox-Übertragung des Super Bowl LIV im Jahr 2020 generierte rund 435 Millionen Dollar an In-Game-Werbung - laut Kantar, einem Tracker für Werbeausgaben, ein Rekordwert. Die Fox Corporation sagte, dass das Unternehmen wahrscheinlich rund 600 Millionen Dollar eingenommen hat, wenn man die Werbung vor und nach dem Spiel einbezieht.