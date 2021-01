«Free Food for Millionaires»: Netflix entwickelt neue Serie

US-Fernsehen

Das Format kommt von Alan Yang und wird auf dem Roman von Min Jin Lee basieren.

Nach den erfolgreichen Serien «Bridgerton» und «The Queen’s Gambit» entwickelt Netflix ein weiteres zeitgenössisches Stück, das allerdings im Manhattan der 1990er Jahre spielt. Der «Tigertail»-Macher und «Master of None»-Co-Schöpfer Alan Young arbeitet dafür mit der Autorin Min Jin Lee zusammen.Die Beiden werden Lees Romanvon 2007 als Fernsehserie adaptierten. Lee schreibt das Buch, Yang ist als ausführender Produzent dabei. Lees Roman dreht sich um Casey Han, eine "willensstarke, in Queens aufgewachsene Tochter koreanischer Einwanderer, die dem glamourösen Lebensstil in Manhattan verfallen ist, den sie sich nicht leisten kann.""Es ist ein erstklassiges asiatisch-amerikanisches Familiendrama, das hauptsächlich durch eine koreanisch-amerikanische Frau erzählt wird, die sich an einem Scheideweg in ihrem Leben befindet, da sie ihren Abschluss an einer Ivy-League-Schule macht und sozusagen zwischen zwei Welten hin- und hergerissen ist", sagte Jinny Howe, Netflix' Leiterin der Drama-Entwicklung.