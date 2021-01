Schauspieler Bruce Kirby ist tot

Köpfe

Der Darsteller von Sergeant George Kramer der Serie «Columbo» ist am Sonntag im Alter von 95 Jahren verstorben.

Bereits am Sonntag verstarb Schauspieler Bruce Kirby im Alter von 95 Jahren in Los Angeles. Das teilte dessen Sohn John Kirby via Facebook mit. Auf eine Todesursache wurde dabei jedoch nicht eingegangen, lediglich, dass Kirby friedlich entschlafen sei. Er startete seine Schauspiel-Karriere in den 1950er-Jahren und lernte bei Schauspieltrainer Lee Strasberg, der als Begründer des sogenannten „Method-Acting“ gilt.In dieser Zeit sammelte Kirby erste Erfahrungen als Bühnenschauspieler und wechselte ins Fernsehen. Zunächst waren ihm unscheinbare Nebenrollen als Strafverfolgungsbeamte zu Teil. Bekannt wurde Bruce Kirby durch seine Rolle in der Serie. Dort spielte er den leichtgläubigen Sergeant George Kramer, der nur offensichtliche Details eines Falles erkannte und oft auf das falsche Alibi des Mörders reinfiel. Zwischen 1973 und 1995 spielte er in neun Filmen der Reihe mit.Weitere Rollen in beliebten Serien sollten Folgen. Kirby hatte Auftritte beiund. Fürstand er in mehreren Staffeln vor der Kamera. Seinen letzten Fernsehauftritt hatte er 2007 in einer Episode der Sitcom. Auch sein 2006 verstorbener Sohn Bruno Kirby war als Schauspieler tätig.