«Deutschlands größte Geheimnisse»: Kabel Eins präsentiert neue Rankingshow

TV-News

Was verbergen sich für Geheimnisse in unserem Land? Das klärt Kabel Eins im März auf.

Der Titel ist Programm! Kabel Eins oder eher gesagt Spiegel TV wird die größten Geheimnisse Deutschlands ab März enttarnen. Der Weg zu diesen Geheimnissen wurde bis jetzt in vier Episoden festgehalten, welche ab dem 21. März zur Primetime immer sonntags ausgestrahlt werden. Die Pläne wurden gegenüberbestätigt.Die Geheimnisse werden dabei mit Hilfe von 13 Prominenten in jeder Folge aufgedeckt. Diesen werden kurze Einspieler gezeigt, durch welche sie das korrekte Geheimnis erraten sollen. Die Zuschauer sollen durch die Rankingshow ein komplett anderes Bild vom Land der Dichter und Denker bekommen. Dabei geht es beispielsweise um verborgene Schätze, fliegende Tomaten in Berlin oder unchristliche Symbole am Kölner Dom.Die Sendung wird als „Ratespaß für die ganze Familie“ betitelt und so sind unter anderem Ruth Moschner, Peter Giesel, Janin Ullmann, Matthias Distel, Janine Kunze oder auch Faisal Kawusi als prominente Gäste bei der neuen Kabel-Eins-Sendung zu sehen. Was für bahnbrechende Geheimnisse gelüftet werden und wer die richtige Einschätzung von Deutschland hat, bleibt spannend abzuwarten.