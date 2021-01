«Tehran» bekommt zweite Staffel

US-Fernsehen

Der Spionage-Thriller von Apple und Kan 11 geht weiter.

Die Firmen Apple und der israelische Fernsehsender Kan 11 gaben am Dienstag bekannt, dass der Spionage-Thriller(in Deutschland «Teheran» geschrieben) eine zweite Staffel bekommt. Das Format wurde von vielen Zuschauern in der ganzen Welt gestreamt, die Fachpresse sagte, die Serie sei „packend“, „herzzerreißend“ und ein „fesselnder Spionagethriller“.«Teheran», das seit Juni 2020 bei Apple TV+ gestreamt wird, erzählt die spannende Geschichte der Mossad-Agentin Tamar Rabinyan, die sich Undercover auf eine gefährliche Mission in Teheran begibt, die sie und alle um sie herum in große Gefahr bringt. In «Tehran» spielen Niv Sultan, Shaun Toub, Navid Negahban, Shervin Alenabi, Liraz Charhi und Menashe Noy mit.Die Serie wurde von Moshe Zonder, Dana Eden und Maor Kohn entwickelt, Regie führte Daniel Syrkin. Neben Zonder fungiert Omri Shenhar als Autor. Syrkin und Shenhar sind auch Co-Creatoren. Die ausführenden Produzenten sind Dana Eden und Shula Spiegel für Donna and Shula Productions, Alon Aranya für Paper Plane Productions, Julien Leroux für Paper Entertainment, Peter Emerson für Cineflix Studios, Moshe Zonder, Omri Shenhar, Daniel Syrkin und Eldad Koblenz für Kan 11. «Teheran» wird international von Cineflix Rights vertrieben.