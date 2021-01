DMAX zeigt Hammerfrauen  dreiteiliger Themenabend zum Weltfrauentag

TV-News

Im Rahmen eines Themenabends zeigt DMAX im März Powerfrauen, die Außergewöhnliches leisten.



In extrem herausfordernden, „klassischen“ Männerberufen gehen diese Frauen täglich an ihre Grenzen. Ob als Chefin, auf dem Bau oder in Uniform, diese Damen stehen ihre Frau. DMAX begleitet seinein ihrem beruflichen und privaten Alltag und zeigt, welche Aufgaben er mit sich bringt. Dabei erlebt der Zuschauer die Männerdomänen aus weiblicher Sicht. Harte körperliche Arbeit, Vorurteile und auch der ein oder andere Spruch männlicher Kollegen – diese Heldinnen des Alltags haben ihr Umfeld im Griff.Cargo-Pilotin Johanna sitzt am Steuerknüppel einer Boeing 777 und gibt in 10.000 Meter Höhe für «Hammerfrauen…in Uniform» Einblicke in ihren Traumberuf. Chiara, die 27-jährige Dachdeckermeisterin leitet einen eigenen Betrieb und packt bei der Arbeit am Reihenendhaus für «Hammerfrauen…auf dem Bau» tatkräftig mit an. Die Damen vom Hamburger Hafen haben sich als «Hammerfrauen…im Chefsessel» durchgesetzt. Sie reparieren riesige Containerschiffe, versorgen Wasserfahrzeuge mit Treibstoff und beliefern die Märkte mit frischem Fisch – und das, obwohl in der Hansestadt früher nur Männer an den Docks eingesetzt wurden. Heute ist an dem riesigen Wirtschaftsstandort auch weibliche Expertise gefragt.Der Themenabend «Hammerfrauen» startet exklusiv am 8. März ab 20.15 Uhr mit «Hammerfrauen… auf dem Bau» auf DMAX . Um 21.15 Uhr folgt dann «Hammerfrauen… in Uniform» und danach «Hammerfrauen… im Chefsessel» um 22.15 Uhr.