Pluto TV: Start in Frankreich mit 40 Kanälen

International

Das Angebot umfasst Filme, TV-Serien, Kinder, Animation, Reality-TV, Lifestyle, Krimis und Ermittlungen, Comedy, Sport und Dokumentationen.

Pluto TV, der kostenlose Streaming-Dienst von ViacomCBS Networks International, wird am 8. Februar in Frankreich starten und will seine Präsenz in Europa weiter ausbauen. Der Service will dem französischen Publikum 40 Kanäle der ViacomCBS-Marken sowie Drittanbieter-Inhalten von internationalen und französischen Verlagen bieten. Zu den Kanälen gehören unter anderem Pluto TV Ciné, Pluto TV Action und Pluto TV Drama.Pluto TV wird der erste kostenlose, werbefinanzierte Fernsehdienst sein, der in Frankreich an den Start geht. Er wird auf allen wichtigen Streaming-Geräten über den Pluto TV-Browser oder unter anderem über Apple TV, Android TV und Amazon Fire TV verfügbar sein."Der Start von Pluto TV in Frankreich ist ein wichtiger Schritt für das Wachstum der Streaming-Präsenz unseres Unternehmens in Europa", erklärte Olivier Jollet, derSenior VP of Emerging Buinsess bei ViacomCBS. Die bevorstehende Einführung von Pluto TV in Frankreich wird auf erfolgreiche Einführungen in Großbritannien, Deutschland, Spanien sowie in 17 Ländern Lateinamerikas (einschließlich Brasilien) folgen. Jollet betonte zudem, dass Pluto TV sich bereits in diversen europäischen Märkten bewährt habe und der Start in Frankreich nur eine logische Folge daraus wäre.Pluto TV erstreckt sich derzeit über drei Kontinente und 24 Länder mit fast 36 Millionen aktiven Nutzern weltweit. Der nächste Start des Dienstes ist für Ende 2021 geplant. Dann ist der Dienst in Italien verfügbar.