«Unter Uns»-Eventwoche sorgt für Drama, Spannung und Nervenkitzel

TV-News

Die Woche trägt den Titel „Im Visier der Vergangenheit“ und ist Anfang März bei RTL zu sehen.

Ab dem 9. März erwartet die Fans der Daily-Soapein „Feuerwerk an Emotionen und Nervenkitzel“, so verspricht es zumindest eine Mitteilung der UFA Serial Drama, die die RTL-Sendung produziert. Seit über 26 Jahren und mit über 6.500 Folgen begeistert die Serie noch immer werktäglich mehr als eine Million Menschen. Zwar hat die Show in der werberelevanten Zielgruppe womöglich die besten Tage hinter sich, doch noch immer sind gute Werte möglich. Anfang des Jahres holte «Unter Uns» sogar bis zu 12,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.„Wir, das gesamte «Unter Uns»-Team und ich, freuen uns sehr unseren Zuschauerinnen und Zuschauern eine besonders spannende Eventwoche zeigen zu können. ‚Totgeglaubte leben länger. ‘ und ,Unverhofft kommt oft.‘... Manchmal auch, um zu bleiben... Das sind die Überschriften dieser besonderen Woche, die das Leben der Schillerallee 10 nachhaltig verändern wird. Wir wünschen viel Spaß dabei und freuen uns, wenn es gefällt!“, freut sich Guido Reinhardt, Produzent von «Unter Uns», auf die Themenwoche.Worum wird es dabei inhaltlich gehen? Die Vergangenheit soll die Bewohner der Schillerallee ein einholen. Besonders hart trifft es Eva Wagner (Claudelle Deckert), Sina Hirschberger (Valea Scalabrino) und Ute Kiefer (Isabell Hertel). Ihr Leben wird auf den Kopf gestellt und nichts ist mehr, wie es war. Es geht um das Kostbarste in ihrem Leben: ihre Kinder.«Unter Uns» läuft montags bis freitags um 17:30 Uhr bei RTL und jederzeit auf TVNOW. Produzent ist Guido Reinhardt, Senior Producerin Mara Heindi und Creative Producerin Katrin Esser. Die RTL-Redaktion liegt bei Frauke Holler, Executive Producer bei RTL sind Katharina Katzenberger und Christiane Ghosh.