Sky Ticket: Die Top Highlights im Februar

Unter anderem ist Elyas M'Barek in «Nightlife», die neue «Tin Star»-Staffel und ganz viel Bruce Willis zu sehen. Darüber hinaus Blockbuster wie «Bad Boys for Life», «Jumanji: The Next Level» und «Joker».

Die neuen Sky Ticket Highlights im Februar:

Serien, Shows & Dokumentationen

Filme

Weitere Serien- und Film-Neustarts

Im Februar wartet auf alle Film- und Serienfans auf Sky Ticket wieder beste Unterhaltung. Im Kinohit «Nightlife», welcher exklusiv bei Sky Ticket zu sehen ist, wird aus dem Date von Elyas M'Barek und Palina Rojinski eine temporeiche Verfolgungsjagd. Außerdem warten rund um den Valentinstag am 14. Februar über 50 Romantikhits von «Bodyguard» über «Notting Hill» bis «Last Christmas». Action kommt mit dem großen Bruce-Willis-Special mit unter anderem den ersten vier «Stirb langsam»-Filmen. Und auch Tim Roth lässt es in der dritten Staffel des Sky Originals «Tin Star» als Sheriff wieder krachen.Zu den Filmhits, die im Februar exklusiv auf Sky Ticket starten, gehören außerdem das Kriegsdrama «The Outpost - Überleben ist alles» mit Orlando Bloom und Scott Eastwood und der Kino-Überraschungshit «Fantasy Island - Director's Cut». Außerdem sind exklusive viele weitere Blockbuster und komplette Boxsets von Kultserien wie «Game of Thrones», «The Walking Dead», «Die Sopranos» oder «Sex and the City» am Start.- «Private Eyes »S4 (3.2.) - 13th Street- «Tin Star» S3 (4.2.)- «Narco Wars - Kampf gegen Drogen» S1.1 (4.2.) - Nat Geo- «Europa von oben» S2 (7.2.) - Nat Geo- «The Outpost» S3 (11.2.) - Syfy- «Mission Mars 2020» (20.2.) - Nat Geo- «Train-Hopping um die Welt» (18.2.) - Spiegel TV Wissen- «For Life» S2 (24.2.)- «Das Monster von Loch Ness: Neue Spuren» (21.2.) - Discovery- «Der braune Terror» (21.2.) - Spiegel Geschichte- «Snakes in the City» S7 (26.2.) - Nat Geo- «Ice Airport Alaska» (27.2.) - Spiegel TV Wissen- «Still Here» (1.2.)- «Nightlife» (5.2.)- «Blackbird - Eine Familiengeschichte» (6.2.)- «Racheakt» (8.2.)- «Arctic »(10.2.)- «The Outpost - Überleben ist alles» (12.2.)- «The Poisen Rose - Dunkle Vergangenheit» (13.2.)- «The Song of Names» (15.2.)- «Scooby! Voll verwedelt» (19.2.)- «Die Besessenen» (20.2.)- «Tesla» (22.2.)- «Fantasy Island - Director's Cut» (26.2.)- «Stage Mother» (27.2.)- «Blue Bloods» S1-2 (1.2.)- «Die Tiefe» (2.2.)- «Private Eyes» S1-3 (3.2.)- «Arizona Junior» (4.2.)- «Mexican »(7.2.)- «Die Killer-Elite» (16.2.)- «Die Schlange im Schatten des Adlers» (25.2.)- «Rennschwein Rudi Rüssel» (28.2.)