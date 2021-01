Neue Folgen von «Die Ernährungs-Docs»

TV-News

Bereits in der kommenden Woche gibt es beim NDR sechs neue Folgen des Coachingsformats zu sehen.

In die Hausbootpraxis kommen Menschen, die unter massiven Gesundheitsproblemen leiden. Die erfahrenen "Docs" Anne Fleck, Matthias Riedl, Jörn Klasen und Silja Schäfer entwickeln individuell zugeschnittene Ernährungs-Strategien und zeigen, wie durch gezieltes Essen innerhalb weniger Monate erstaunliche Erfolge erzielt werden können. In den 45-minütigen Folgen werden jeweils drei Menschen mit unterschiedlichen Erkrankungen vorgestellt.In der ersten Folge, die am 18. Januar ab 21:00 Uhr ausgestrahlt wird, geht es um das metabolische Syndrom - ein gefährliches Zusammenspiel von zu viel Bauchfett, zu hohem Blutdruck, zu hohem Blutzucker und Blutfett-Werten. Außerdem um einen lahmen Darm und chronische Migräne. Das Ärzte-Team begleitet die Leidenden über sechs Monate, dabei kontrollieren sie die Entwicklungen durch regelmäßige Untersuchungen, sie beraten und unterstützen die Teilnehmer, welche per Videotagebuch die Fortschritte und Rückschläge dokumentieren.stammen aus der NDR Gesundheitsredaktion "Visite", welches 50-jähriges Jubiläum feiert. 2015 öffneten die Ernährungs-Docs ihre Hausboot-Praxis für das Fernsehpublikum. Darüber hinaus sind die Ernährungs-Docs auch auf Instagram vertreten, wo sie Rezepte und Tipps rund ums Thema Ernährung veröffentlichen und mehr als 150.000 Follower zählen.