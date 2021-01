Tom Cruise Special bei Sky Cinema

TV-News

Sky widmet dem Schauspieler nun erstmals einen eigenen Sender und zeigt zehn Tage lang auf Sky Cinema Special 14 seiner besten Filme. Von seinen ersten Erfolgen wie «Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel» über Hits wie «Interview mit einem Vampir» bis zu Blockbustern wie «Collateral» und «Last Samurai» ist alles dabei, was das Tom-Cruise-Herz schneller schlagen lässt.Mit coolem Blick, lässigen Sprüchen und seinem strahlenden Lachen eroberte er die Herzen aller Filmfans. Zu Beginn der 90er-Jahren stellte er mit fünf aufeinanderfolgenden Filmen, die in den USA jeweils mehr als 100 Millionen Dollar einspielten, einen neuen Kassenrekord auf. Drei dieser Blockbuster zeigt Sky jetzt ebenfalls auf Sky Cinema Tom Cruise: «Die Firma», «Interview mit einem Vampir» und «Jerry Maguire - Spiel des Lebens». Mit Tom Cruise seinem umwerfenden Auftritt in «Magnolia» und in «Eyes Wide Shut»" sind auch die beiden vielleicht besten und anspruchsvollsten Performances des dreifach Oscar-nominierten Darstellers dabei.Das große Tom Cruise Special startet an diesem Freitag und läuft vom 15. bis 24. Januar auf Sky Cinema Special. Alle Tom-Cruise-Hits sind ebenso über Sky Q und über den Streamingservice Sky Ticket auch jederzeit abrufbar.