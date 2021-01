«Die Pferdeprofis»: Comeback schon Ende Januar

TV-News

Allen Grund zur Freude hatten «Die Pferdeprofis» zum Abschluss der abgelaufenen Staffel im April 2020. Noch im Januar geht es für die Tier-Show weiter.

1,92 Millionen Zuschauer versammelten sich am 4. April 2020 zum Abschluss der achten «Die Pferdeprofis»-Staffel vor dem Fernseher, darunter auch 0,70 Millionen 14- bis 49-Jährige aus der Zielgruppe. Auf dem Gesamtmarkt holte die Show 7,0 Prozent und damit einen neuen Rekord in der Sendungsgeschichte. Auch die 10,1 Prozent bei den Umworbenen konnten sich damals sehen lassen und wurden vorher nur einmal übertroffen. Ein Jahr zuvor konnten 10,4 Prozent markiert werden. Nun will VOX diesen Rekord brechen.Der erste Versuch – und damit der Beginn der neunten Staffel – erfolgt am 30. Januar um 19:10 Uhr. Dann begleitet das Docutainment-Format die zwölfjährige Stute Marie, die auf der Trabrennbahn ausgemustert wurde und nun bei Nicole ein Zuhause gefunden hat. Dort steht möglichst viel Bewegung auf der Tagesordnung, allerdings zeigt sich auch schnell ein Problem: Marie hat Angst vor Fahrzeugen. Neue Folgen von «Die Pferdeprofis» laufen wie gewohnt am Samstag um 20:15 Uhr bei VOX.Ein weiteres Programmhighlight folgt am 31. Januar um 20:15 Uhr, dann nämlich testen unter anderem Stefan Effenberg, Frauke Ludowig und Sandra Kuhn die skurrilsten Produkte bei. Insgesamt werden elf Produkte getestet, die von einem Massagehelm über ein 4in1-Trampolin bis hin zu einem elektronischen Fischenthäuter alles abdecken. Zuletzt schaffte das Tester-Format am 3. Januar eine Reichweite von 1,42 Millionen Zuschauern und einen Zielgruppenanteil von soliden 7,6 Prozent. Wenn es nach VOX ginge, dürften sich also die Promi-Tester gerne eine Scheibe von den Pferdeprofis abschneiden.