«Chez Krömer» geht im März weiter

Der Moderator verkündete die Nachricht in den sozialen Medien knapp.

Zum Jahresausklang hatte Alexander Bojcan, besser bekannt als seine Kunstfigur Kurt Krömer, frohe Nachrichten für seine Fans, denn sein Talkshow-Formatwird im März in die vierte Runde gehen. Das gab der Schauspieler und Komiker via Instagram bekannt. Auf Quotenmeter-Anfrage konnte der rbb jedoch keine weiteren Angaben machen und so bleibt es für die Fans spannend, „wat die Katze vor die Tür jelegt hat“.Das Konzept der Sendung sieht vor, dass sich Krömer entweder einen „Freund oder Feind“ zum Verhör geladen hat und wird je nach persönlicher Einstellung Krömers schärfer oder weniger hart angegangen. Dabei sind neben diversen Politikern wie Kevin Kühnert, Philipp Amthor, Erika Steinbach oder Katja Kipping auch andere Persönlichkeiten wie Motivationstrainer Jürgen Höller, Handballer Stefan Kretzschmar oder Komiker Teddy Teclebrhan bereits zu Gast gewesen. Die dritte Staffel lief zwischen dem 13. Oktober und 16. November und umfasste sechs Ausgaben. 2020 erhielt die Sendung den Grimme-Preis in der Kategorie ‚Unterhaltung‘.Wann die vierte Staffel zu sehen sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Jede Folge dauert etwa 30 Minuten. Die Sendung ist eine Produktion von Probono TV im Auftrag des Rundfunk Berlin-Brandenburg. Alle Folgen sind sowohl in der ARD-Mediathek als auch auf YouTube verfügbar.