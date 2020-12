«Willkommen 2021»: Silvester-Gala mit Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner

TV-News

Das ZDF muss in diesem Jahr auf eine große Silvestershow am Brandenburger Tor verzichten und zeigt deshalb einen Silvestercountdown aus einer gemütlichen Lounge.

Das Jahr ist in wenigen Tagen endgültig zu Ende, große Feierlichkeiten sind aufgrund der Corona-Maßnahmen untersagt und somit wird 2020 nicht mit einem großen Knall enden. Das ZDF schließt sich der Stimmung im Land an und muss zwangsläufig auch auf eine große Silvesterfete am Brandenburger Tor verzichten. Stattdessen begrüßen Andrea Kiewel und Johanns B. Kerner das Publikum ab 21:45 Uhr live in einer gemütlichen Lounge in Berlin. Die Lounge erinnert zumindest örtlich an die große Party der vergangenen Jahre, denn sie befindet sich ebenfalls in der Nähe des Berliner Wahrzeichens.Für die musikalischen Highlights der Silvestershow sorgen unter anderem Álvaro Soler, Giovanni Zarrella, Karat, die Höhner, Luca Hänni, Tom Gaebel, Jürgen Drews und Tochter Joelina, Vicky Leandros, Topic und A7S und Marquess. Die Sendung wird bis 0:35 Uhr andauern und um Mitternacht wird es farbenfrohe, musikalische Neujahrsgrüße für die ganze Republik geben. Im Anschluss übergeben Kiewel und Kerner an die, die die 1970er-Jahre feiert. Drei Stunden lang werden dann die größten Stars mit ihren unvergesslichen Welthits gefeiert.Im Vorfeld der Silverster-Liveshow, die unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen und ohne Publikum produziert wird, gibt es ab 19:25 Uhr einen Comedy-Jahresrückblick mit dem Titel, in dem die Comedy-Highlights des Jahres vonbisgefeiert werden.