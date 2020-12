«Die Sendung mit der Maus»: WDR sendet fast täglich in den Weihnachtsferien

TV-News

Das WDR sendet wie schon im ersten Lockdown «Die Sendung mit der Maus» fast täglich. Ab dem 21. Dezember wird mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage die beliebte Erklär-Sendung ausgestrahlt.

Das WDR Fernsehen nimmt sich seine Verantwortung in Zeiten des zweiten Lockdowns erneut zentral zu Herzen. Ab dem 21. Dezember kommt diemit Ausnahme der Sonn- und Feiertage jeweils um 11:25 Uhr oder 11:30 Uhr ins Programm. Für die verlängerten Weihnachtsferien haben sich die Macher um die Kult-Sendung ein vielfältiges Themenspektrum vorgenommen.In der Auftaktfolge trifft das Maus-Team auf Günther, den Leiter einer Lawinenhundestaffel.begleitet den Leiter mit seinen Hunden durch die Ausbildung und zeigt, was ein Lawinenhund alles können muss. Mit Blick auf das anstehende Weihnachtsfest nimmt sich die «Sendung mit der Maus» dem Thema Glauben und Wissen am 22. Dezember an. In kurzen Interviews geben hier Kinder wieder, woran sie glauben, egal ob an den „Lieben Gott“, „HaSchem“ oder „Allah“.Vom 21. bis 23., dem 28. bis 30. sowie vom 4. Bis 8. Januar sendet dasviele weitere Lach- und Sachgeschichten. Ausgestrahlt wird unter der Woche um 11:25 Uhr und samstags um 11:30 Uhr. Zu Sonn- und Feiertagen läuft die «Sendung mit der Maus» natürlich wie gewohnt im Ersten. Um auch neben den Sendezeiten Angebote zur Verfügung zu stellen kommen täglich neue Podcast-Folgen der «Sendung mit der Maus zum Hören».