Der Sport im ZDF zeigt weiterhin gute Ergebnisse

Quotennews

Der Wintersport im ZDF beschert dem Zweiten stetig gute Ergebnisse mit einzelnen Highlights. Über den gesamten Tag konnte der Sender über zwei Millionen Zuschauer an den Fernsehgeräten halten.

Ab ungefähr 10:30 Uhr und dem Ski-Weltcup im Super G konnten sich Wintersport-Fans einen gemütlichen Samstag bereiten. Den ersten Wettkampf des Tages verfolgen noch etwas müde 1,16 Millionen Zuschauer im Gesamten. Auch in der jungen Gruppe waren wohl noch einige in den Federn und es schalteten lediglich 0,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Die Marktanteile von 15,1 und 9,6 Prozent können sich jedoch schon durchaus sehen lassen.Richtig interessant wurde es für das ZDF dann beim Biathlon-Weltcup der Frauen, hier wurde eine 4 x 6 km Staffel gelaufen. Als eines der Highlights des Tages zu sehen schalteten auch entsprechend viele Zuschauer ein. Mit 3,44 Millionen Zuschauern gesamt und immerhin leicht gesteigerten 0,51 Millionen aus dem jüngeren Publikum setzte das ZDF eine erste Duftmarke. Der erreichte Marktanteil von 31,3 Prozent spricht für das starke Ergebnis, bei den 14- bis 49-Jährigen bestätigt sich dieser Wert mit 17,1 Prozent. Direkt im Anschluss startete der Riesenslalom der Frauen und verlor einiges an Reichweite.Die gemessenen Zuschauerwerte sanken in der Folge bei allen Wettbewerben unter drei Millionen Zuschauer und unter einen Marktanteil von 20 Prozent, jeweils im Gesamten. Erst am frühen Nachmittag gegen 14:45 Uhr startete das ZDF erneut mit einem Biathlon-Weltcup durch. Dieses Mal zog die 12,5 km Verfolgung der Männer die Zahlen nach oben. Es schalteten 3,89 Millionen Zuschauer ein und bescherten einen zwischenzeitlichen Marktanteil von 24,6 Prozent. Auch bei den Jungen verbesserte sich der Mainzer Sender wieder auf 0,57 Millionen Zuschauer und 13,8 Prozent Anteil. Wie schon zuvor am Tag blieb dies jedoch ein Einzelwert und bis zum letzten Highlight des Sport-Samstags ruhten sich die Werte etwas aus.Um 16 Uhr war es dann aber so weit und mit der Skiflug-WM segelten die Tageshöchstwerte ein. Ganze 4,14 Millionen Zuschauer wollten das Spektakel aus Planica sehen, aus der Zielgruppe wurden 0,55 Millionen Zuschauer gemessen. Die 21,9 und 11,7 Prozent Marktanteil sind alleinstehend nicht mehr so dominant, jedoch im Kontext gesehen sehr gut. Zum Abschluss der Wintersporttages gab es dann noch den Zweierbob der Herren zu sehen. Mit 3,61 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 17,3 Prozent verabschiedete sich das ZDF immer noch Quotenstark.