HBO verlängert «Industry»

US-Fernsehen

Die Drama-Serie des Premium Kabelsenders HBO erhält eine zweite Staffel. Am Ende des Monats kommt die Sendung auch nach Deutschland.

Aktuell läuft noch die erste Staffel der Drama-Serie, da verkündete HBO bereits, dass es für die britische Serie weitergehen wird. Die Serie stammt von Mickey Down und Konrad Kay. „Mickey und Konrad haben einen authentischen, frischen Blickwinkel auf die Arbeitskultur von Grund auf erfasst und einen komplexen Blick auf die Navigation im Leben in den frühen Zwanzigern geworfen - voller Nervenkitzel, Misserfolge und Siege. Es ist aufregend zu sehen, wie Fans diese jungen Absolventen umarmen, und wir schließen uns ihnen an, um zu erwarten, was in der zweiten Staffel auf uns zukommt." Wir bedanken uns auch bei unseren Partnern bei Bad Wolf und BBC“, sagte Francesca Orsi, Executive Vice President von HBO Programming.Wovon handelt die Serie genau? Die junge Harper Stern (Myha’la Herrold) zieht von New York nach London, um bei dem renommierten Hochfinanzunternehmen Pierpoint & Co Karriere zu machen. Sie wird zur Probe angestellt und muss sich gegen eine Gruppe privilegierter junger Kollegen durchsetzen, denn nur die Hälfte der Neulinge wird eine Festanstellung bekommen.In Deutschland ist die Serie bislang noch nicht zu sehen. Das ändert sich jedoch am Ende des Monats, denn dann strahlt Sky Atlantic immer mittwochs ab 20:15 Uhr drei Episoden am Stück aus. Los geht es am 30. Dezember.