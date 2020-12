«Check, Check»: Comedy mit Klaas Heufer-Umlauf

Sponsored Informerical Article

Joyn-Seriencheck

15. Dezember 2020, 10:00 Uhr

Die Serie ist exklusiv beim Streamingdienst Joyn zu sehen. Bis Mitte Januar 2020 ist das Angebot sogar kostenfrei.

Klaas Heufer-Umlauf ist nicht nur Moderator von «Late Night Berlin» , führt durch den Podcast «Baywatch Berlin» und ist vor der Kamera mit Joko Winterscheid in Shows wie «Duell um die Welt» und «Die beste Show der Welt» zu sehen, sondern hat auch noch zeitgleich seine eigene Sitcom. Diese wurde in der Sommerpause im August auf dem Regionalflughafen Kassel-Calden weiter gedreht.Im Vordergrund von «Check Check» steht der erfolglose Berliner Geschäftsmann Jan Rothe, der von Klaas Heufer-Umlauf portraitiert wird. Er hat aber einen genialen Business-Plan, denn er möchte die Lebensmittelindustrie mit einem Algen-Burger revolutionieren. Doch diese Geschäftsidee muss erst einmal warten, denn Jan besucht seinen Vater Udo (Uwe Preuss) und stellt fest, dass seine Demenz deutlich vorangeschritten ist. Der Business-Profi beschließt also, die Welt vorerst nicht von Fleisch zu befreien und auf den natürlich, wachsenden Rohstoff zu setzen, sondern sich um seinen Vater zu kümmern.Bei Jans Ankunft ist Udo mitten in der Renovierung seines Hauses, er wird durch herausgeworfene Möbel begrüßt. Eine Toaster-Reparatur, die einen Kurzschluss auslöst, sowie ein Küchenfeuer, das er auf seine verstorbene Frau schiebt, runden die Demenzgeschichten ab. Um Udo zu unterstützen, nimmt Jan das Job-Angebot seiner Ex-Freundin Sabine (Doris Golpashin) an, als Security-Mann bei der Sicherheitsschranke am Flughafen zu arbeiten.Im Vordergrund der Serie steht der fiktive Flughafen von Simmering. Chef des Sicherheitsdienstes ist Harald (Jan Georg Schütte), der es nicht in die Bundeswehr geschafft hat und auf seine Leitung bei den einheimischen Pfadfindern verdammt stolz ist. Ingrid (Petra Kleinert) gilt am Flughafen als überfreundlich und kontaktfreudig. Die Serie wird noch von Jans ehemaligen Klassenkamerad und Stimmungsmacher der Bande Ertu (Kailas Mahadevan) abgerundet. Auf dem Gelände jobbt auch Samira (Sara Fazilat), die in einem Café ihr Brot verdient und davon träumt, ein Parfum heraus zu bringen.Die Serie «Check Check» ist eine Produktion von Bird and Bird Film GmbH und Florida Film GmbH. Die Ideen stammt von Klaas Heufer-Umlauf, Regie führten bislang Lars Jessen und Ole Zapakta. Zu den Autoren der Serie gehören unter anderem «Stromberg»-Mastermind Ralf Husmann und Tobias Wiemann, Jytte-Merke Böhrnsen, Judy Horney und Peter Güde. Lena Krumkamp ist Heat-Autorin. Bislang hat der Streamingdienst Joyn zwei Staffeln bestellt, die aus 18 Episoden bestehen. Die Comedy-Serie lief auch beim Schwesterunternehmen ProSieben. Kurios: Da am Flughafen Kassel-Calden so wenig Flugzeuge starten und landen, musste für die Produktion von «Check Check» der Betrieb vor Ort nicht unterbrochen werden.