«Physical»: Apple-Drama mit mehr Gesichtern

US-Fernsehen

Die Verantwortlichen von AppleTV+ haben sechs Schauspieler unter Vertrag genommen.

Die kommende AppleTV+-Serie bekommt weitere Darsteller. Zu der bereits angekündigten Hauptdarstellerin Rose Byrne wird die Besetzung um Paul Sparks, Rory Scovel, Loy Taylor Pucci, Della Saba, Dierdre Friel, Ashley Liao erweitert.«Physical» dreht sich um Sheila (Byrne), eine Frau, die in ihrem Leben als Hausfrau in einer südkalifornischen Strandgemeinde in den 1980ern lebt. Sie befindet sich auf einem unkonventionellen Weg zur Macht, als sie die Welt des Aerobic entdeckt. Sparks wird John Breem, einen konservativen Immobilienentwickler spielen, der davon überzeugt ist, dass das Einkaufszentrum die amerikanische Familie retten wird.Die neue Serie wird von Annie Weisman geschrieben, die auch als Showrunnerin und ausführende Produzentin an Bord ist. Craig Gillespie, Liza Johnson und Stephanie Laing werden bei der Serie Regie führen und als ausführende Produzentin fungieren, während Gillespie beim Pilotfilm die Regie führen wird. Die Tomorrow Studios, eine Partnerschaft zwischen Adelstein und ITV Studios, werden die Produktion übernehmen.