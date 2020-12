«Die Kanzlei  Reif für die Insel»: ARD zeigt Film nach Serienvorbild

TV-News

Die Erfolge der Serie «Die Kanzlei» sollen nun erstmals für einem Filmableger hergenommen werden. Im Februar 2021 soll dieser dann zu sehen sein.

Zur Primetime um 20:15 Uhr soll die Ausstrahlung vonam 12. Februar 2021 von statten gehen. Die beiden Anwälte Isabel von Brede (Sabine Postel) und Markus Gellert (Herbert Knaup) verschlägt es in der Handlung des Streifens auf eine Ostseeinsel. Mit von der Partie wird Marie Anne Fliegel als Mutter von Isabel sein. Was die Mutter auf der Insel hält und was es mit einem Geheimnis aus der Kindheit von Isabel auf sich hat möchte der Film aufdecken.Produziert wurde der Film von der Letterbox Filmproduktion, welche auch die Serie verwirklicht. Regie führt Bettina Schoeller Bouju, welche noch nie für die Serie tätig war, das Drehbuch stammt von Thorsten Näter, der auch alle Serien-Bücher verfasste. Produzentin in Person ist Nina Lenze. Das der Zeitpunkt für einen Filmableger wohl genau der Richtige ist zeigen die jüngsten Zahlen der Serie, da die aktuelle Staffel seit 2015 die erfolgreichste ist.Ausgestrahlt zwischen August und November erreichten die letzten 13 Folgen der Serie durchschnittlich 5,15 Millionen Zuschauer, mehr als jede Staffel zuvor. Auch bei den Marktanteilen reiht sich «Die Kanzlei» mit 17,3 Prozent bei den erfolgreichsten Serien der ARD ein. Auch in der jüngeren werberelevanten Gruppe der 14- bis 49-Jährigen konnten brauchbare 8 Prozent erzielt werden. Somit dürfte einem Erfolg des Films, wenn er denn die Serien-Fans erreicht, nichts im Wege stehen.