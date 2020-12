«Kommissarin Heller» geht mit Ausgabe zehn zu Ende

TV-News

2020 gab es keinen neuen «Kommissarin Heller»-Film zu sehen. Daran werden sich die Zuschauer gewöhnen müssen.

„Ich dachte von Anfang an, Winnie ist so besonders. Sobald sie anfängt, sich im Kreis zu drehen und man beginnt sich satt zu sehen, ist es Zeit zu gehen; eben, wenn es am schönsten ist", sagte Lisa Wagner, Darstellerin der Kommissarin Winnie Heller, zum Aus der Krimi-Reihe. Das ZDF verkündete, dass die die zehnte Ausgabe mit dem Titel «Panik» die letzte sein wird. Wie die Aussage Wagners vermuten lässt, war es nicht der Mainzer Sender, der den Schritt machen wollte, sondern die Schauspielerin selbst. Bereits in den vergangenen Jahren klang immer wieder an, dass man der Figur nicht gerecht werden würde, wenn zu lange mit ihr weitererzählt werden würde. Die Frequenz der Ausgaben hielten die Macher in den vergangenen Jahren absichtlich niedrig, um die Qualität halten zu können.Seit 2014 verkörpert Wagner die Hauptkommissarin Heller. Damals lief die Produktion noch für zwei Filme pro Jahr. Zuletzt wurde die Anzahl der Filme auf einen im Kalenderjahr gedrosselt. In diesem Jahr wird es sogar keinen geben. Am 16. Januar 2021 wird es dann aber ein Wiedersehen und gleichzeitig den Abschied geben. Denn dann bekommt es Heller mit den kriminellen Machenschaften eines Zuhälterrings zu tun, der junge Mädchen zur Prostitution zwingt. Das ZDF wird auch diesmal auf Spitzenquoten hoffen können.Denn der bislang letzte-Film stammte aus dem Februar 2019 und unterhielt ab 20:15 Uhr 6,98 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. 0,83 Millionen waren zwischen 14 und 49 Jahren. Die Markanteile lagen bei herausragenden 22,8 Prozent insgesamt und sehr guten 9,6 Prozent bei den Jüngeren.