Quotencheck

Das Doku-Format von VOX gehörte im November und Dezember 2020 nicht gerade zu den Tischfeuerwerken der Unterhaltung.

Das Fernsehen versucht wieder einmal zahlreiche YouTuber ins Fernsehen zu bekommen. Immerhin sind die Reichweiten der Streamingplattform YouTube nicht schlecht. Wilke Zierden, der den gleichnamigen Kanal betreibt, verbuchte schon Videos mit bis zu 800.000 Aufrufen. Solche Werte hätten wohl die Verantwortlichen bei VOX ebenfalls gerne – immerhin sind die YouTube-Zuschauer vorwiegend jung.Am Sonntag, den 15. November, startete um 18.10 Uhr die Doku-Soap. Wie der Titel der Sendung schon verrät, baut sich Wilke Zierden ein Traumhaus, jedoch wissen die YouTube-Zuschauer, dass der 32-Jährige nicht gerade vom Fach ist. Der chaotische Hobbyhandwerker soll schließlich unterhalten und keine trögen Fachvorträge halten. Die Premiere erreichte 1,12 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei guten 4,2 Prozent.Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern erreichte «Wilkes Welt – Ohne Plan zum Traumhaus» 0,41 Millionen junge Menschen, der Marktanteil bei den Umworbenen belief sich auf unterdurchschnittliche 5,8 Prozent. Sieben Tage später wollten nur noch 0,87 Millionen Menschen die Doku-Soap sehen, anscheinend waren nicht alle mit dem TV-Format zufrieden. Der Marktanteil sackte bei den Zuschauern ab drei Jahren auf 3,2 Prozent hinab.Nur noch 0,32 Millionen 14- bis 49-Jährige schalteten ein und verfolgten Wilke, wie er sich dazu entschloss, ein 5.000 Quadratmeter großes Grundstück mit sanierungsbedürftigem Haus zu kaufen und in seinen Hof umzuwandeln. Die Episode, die unter Wilkes Motto „Perfektionismus ist nichts für mich. Was ich anpacke braucht Ecken und Kanten, so wie ich“ stand, sorgte für einen Marktanteil von 4,5 Prozent.Die dritte Ausgabe, die am 29. November gesendet wurde, verzeichnete 0,77 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum schrumpfte auf 2,9 Prozent. Auch bei den jungen Menschen sank das Interesse ein weiteres Mal, dieses Mal verbuchte man 0,30 Millionen Umworbene, der Marktanteil lag mit 4,2 Prozent weit unter dem Senderschnitt von 7,1 Prozent.Mit der vierten und letzten Folge erreichte «Wilkes Welt – Ohne Plan zum Traumhaus» 0,64 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und erzielte 2,4 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum standen 0,32 Millionen Zuschauer auf der Uhr, der Marktanteil enttäuschte mit 4,4 Prozent. Die erste und vermutlich auch einzige Staffel der Doku-Soap brachte 0,85 Millionen Zuschauer und 3,2 Prozent Marktanteil. Bei den Umworbenen fuhr VOX 0,34 Millionen Zuschauer ein, das Ergebnis sorgte für unschöne 4,7 Prozent.