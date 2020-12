«Das Boot»: Infos zur dritten Staffel

TV-News

Vor anderthalb Monaten kam die Bestätigung einer dritten Staffel, die Dreharbeiten zu den zehn neuen Folgen laufen bereits. Details zur Handlung und neuen Darsteller kamen jetzt.

Die Sky-Serie erhält von Ray Stevenson, Ernst Stötzner, Luise Wolfram und weiteren Schauspielern Verstärkung. In der dritten Staffel vonsoll das Schicksal einer jungen U-Boot-Besatzung fortgesetzt werden. Unter Kommando von Robert Ehrenberg (Franz Dinda) steht die Besatzung einer gefährlichen Mission gegenüber, inmitten der Atlantikschlacht werden sie zudem Jagdobjekt eines besessenen Royal Navy Kommandeurs.Zeitgleich zu dieser brenzlichen Situation deckt Hagen Forster (Tom Wlaschiha) im neutralen Lissabon ein tödliches Komplott um den Diebstahl von geplündertem Kriegsgold auf. Welche Figuren in der Verschwörung beteiligt sind soll Forster in seinen Ermittlungen herausfinden. Unter anderem beteiligt ist wohl der frühere U-Boot-Kapitän Klaus Hoffmann (Rick Okon).Bei den ersten fünf Folgen führt Hans Steinbichler Regie, bei den Folgen sechs bis zehn übernimmt diese dann Dennis Gansel. Autoren der vonproduzierten Serie sind Colin Teevan und Tony Saint mit Unterstützung von Autorin Judith Angerbauer. Im Free-TV dürfen sich Fans der Serie auf die zweite Staffel freuen. Imwird die Serie ab dem 27. Dezember um 20:15 Uhr gezeigt. Direkt im Anschluss gibt es die passende ZDF-History-Doku «Das Boot – Jäger und Gejagte». Am 28. Dezember ebenfalls um 20:15 Uhr und am 29. Dezember ab 22:15 Uhr ist dann der Rest der Staffel zu sehen.