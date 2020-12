Wintersport  Fußball  Formel 1  Der sportliche Samstag

Quotencheck

Werden die Tage bereits kürzer wissen Wintersportfans, dass für sie ab jetzt jedes Wochenende einiges ansteht. Wie haben sich die Rodler, Abfahrer und Skispringer am Samstag, den 05. Dezember geschlagen?

Im Ersten konnte die sportinteressierte Zuschauerschaft im Endeffekt ab 10 Uhr morgens die Fernbedienung getrost weglegen. Nach dem Aufstehen die obligatorische Tagesschau mitgenommen startet der Wintersport im Ersten mit den Meldungen aus der Ski-Welt. Erster nennenswerter Seitenschwung war hier der Weltcup im Riesenslalom der Herren im italienischen Santa Caterina. Bei diesigem Schneefall verfolgen 0,95 Millionen Zuschauer die Abfahrt. In der Zielgruppe waren das noch lediglich 0,15 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile ergaben über das erste Sporthighlight hinweg somit 13,2 Prozent gesamt und 7,4 Prozent bei den Jüngeren.Der Rodel Doppelsitzer ab circa 11:30 Uhr sorgte dann erstmals am Tag für über eine Millionen Interessierte. 1,05 Millionen schalteten gesamt ein, nur noch 0,13 waren es jedoch von 14 bis 49. Der Gesamtmarktanteil stieg auf 13,6 Prozent und in der Zielgruppe schwankte es leicht nach unten auf 6,4 Prozent. Für einen Samstagmittag wurde es dann beim Biathlon-Weltcup und der 12,5 km Verfolgung so richtig stark. Ab kurz nach 13 Uhr verfolgten die Sportsendung im Ersten ganze 3,18 Millionen Zuschauer und aus der Zielgruppe schaltete knapp eine halbe Millionen Rezipienten ein. Folglich gingen die Marktanteile auf einen Tageshöchstwert von 26,4 Prozent gesamt herauf. Auch die Zielgruppe kann sich mit 16,2 Prozentpunkten sehen lassen.Um 17:30 Uhr schaltete die ARD dann kurz ins Sportschau-Studio, um die Ergebnisse und Berichte aus der 3. Fußball Bundesliga zu präsentieren. Wohl zum Unmut einiger Wintersportfans. Wenn auch nur marginal sanken die Einschaltwerte in allen Kategorien etwas. Dieses Kurztief bügelten die Skispringer jedoch gehörig aus. Der Weltcup, übertragen aus dem russischen Nizhny Tagil, zog die Quoten mit tragendem Gegenwind wieder weit nach vorn. Gesamte 3,8 Millionen Sportfans folgten dem Springen, aus der Zielgruppe waren es erneut knapp 0,5 Million Wintersportfans geblieben. Hohe Marktanteile von 18,9 und 10,2 Prozent zeigen, wie gut der Wintersport im Ersten ankommt.Abschließend ging es in die Sportschau ab ungefähr 18:30 Uhr. Der Abschluss des Sport-Tages konnte sich durchaus sehen lassen. Im Gesamten erreichten die Berichte aus den deutschen Bundesligen 4,46 Millionen Zuschauer und erreichte somit einen Marktanteil von 17,4 Prozent. Die werberelevante Zielgruppe baut sich mit 0,7 Millionen Zuschauern und einem Anteil von 12,6 Prozent auf.Kurz vor 17 Uhr starteten bei RTL die Berichte vom Großen Preis von Bahrain. Durchaus ein Highlight in der Formel 1-Welt. Sicherlich nehmen sich Wintersport und Formel 1 nicht allzu viele Zuschauer gegenseitig, der Vergleich soll jedoch trotzdem gezogen werden. Dass Qualifying verfolgten im Gesamten 1,94 Millionen Zuschauer und in der Zielgruppe 0,52 Millionen. Somit ist der Zuschauerwert in der Zielgruppe bei RTL etwas höher als im Ersten. In Marktanteilen ergaben sich 8,6 und 9,7 Prozent.