DiCaprio-Doku «Sea of Shadows» kommt zu ntv

ntv sicherte sich die preisgekrönte Dokumentation und zeigt sie noch in diesem Jahr.

Die von Leonardo DiCaprio co-produzierte investigative Dokumentationwurde auf dem Sundance Festival 2019 mit dem Publikumspreis für die „Beste Dokumentation“ ausgezeichnet. Nun feiert sie in Deutschland Free-TV-Premiere. ntv zeigt den Film am 30. Dezember zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr. Die Regie übernahm der Österreicher Richard Ladkani, der unter anderem schondrehte.Die Dokumentation dreht sich um den Vanquita, den kleinsten weißen Wal der Welt, der kurz vor der Ausrottung steht. Weltweit leben nur noch weniger als 30 Tiere. In ihrer Heimat, dem Golf von Kalifornien, werden die Schweinswale von rücksichtslosen Wilderern bedroht: mexikanische Drogenkartelle und die chinesische Mafia haben sich zusammengeschlossen, um einen weiteren bedrohten Fisch, den Totoaba, zu jagen. Ihre tödlichen Methoden bedrohen das gesamte maritime Leben der Region – auch das der Vaquitas.Durch die skrupellose Jagd auf den seltenen Totoaba-Fisch, dessen Schwimmblase als das „Kokain des Meeres“ gilt und in China als vermeintliches Verjüngungsmittel auf dem Schwarzmarkt teuer gehandelt wird, ist nicht nur dessen Existenz gefährdet. Um möglichst viele Totoabas zu fangen, legen die Wilderer und ihre chinesischen Hintermänner tödliche Kiemennetze auf dem Meeresgrund aus, in denen sich auch die Vaquitas verfangen und schließlich verenden. Doch ein Team aus Wissenschaftlern, Naturschützern, investigativen Journalisten und Undercover-Agenten, setzt sein Leben aufs Spiel, um die Verbrecher zu stoppen und die Tiere doch noch vor der Ausrottung zu bewahren. Zeitgleich beleuchtet die Doku die Zusammenhänge zwischen Wildtierkriminalität, globaler Sicherheit und wirtschaftlicher Instabilität.Der 30. Dezember steht auch nach der Reportage ganz im Zeichen der Natur. Im Anschluss läuft ab 22:10 Uhr die Dokuin deutscher Erstausstrahlung. Dabei wird der Frage nachgegangen wie hoch die Ozeane infolge des Klimawandels ansteigen werden und zeigt, was dieser Meeresspiegelanstieg für die Gesellschaft bedeutet. Eine Stunde präsentiert der Nachrichtensender dann vier Folgen