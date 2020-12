Weihnachten bitte ohne Welpen! «Haustier sucht Herz Spezial  Promis im Einsatz» will vermitteln

TV-News

Vor Weihnachten sucht Moderator Jochen Bendel gemeinsam mit einem Prominenten-Team kleinen Hundewelpen ein neues zuhause. Warum die Tiere vor Weihnachten aber nicht bei den neuen Besitzern landen werden.

„Ein süßer Welpe hat nichts unter dem Weihnachtsbaum zu suchen!“ Das ist die zentrale Botschaft der Tiervermittlungssendungam Donnerstag, den 17. Dezember, um 20:15 Uhr bei Sat.1 Gold . Moderator Jochen Bendel sucht mit einem Promi-Team für alle Tiere ein neues zuhause, aber nicht noch vor Weihnachten, sondern erst im kommenden Jahr. Alle Interessierten, die ein Tier bei sich aufnehmen möchten, erhalten während der Sendung die Kontaktdaten des jeweiligen Tierheims. Ausschließlich fachkundiges Personal wählt für jedes Haustier die neuen Besitzer aus. So wird sichergestellt, dass alle Tiere im neuen Jahr in passende Hände vermittelt werden.„Die Weihnachtszeit ist genau die falsche Zeit, um sich ein Tier nach Hause zu holen. Hektische Feiertags-Vorbereitungen und der Lärm rund um Silvester bieten nicht die passende Atmosphäre, damit sich ein Haustier und seine neuen Besitzer in Ruhe kennenlernen können.“, erklärte Bendel in einer Mitteilung des Senders. Um für die jungen Tiere eine neue Heimat zu finden, holt sich der Moderator prominente Unterstützung. Unter anderem übernehmen Ross Antoy, Jana Ina Zarrella, Ingo Lenßen Haustier-Patenschaften, besuchen die Hunde und Katzen in ihren Tierheimen und stellen sie den Zuschauern vor. Sechs weitere Hunde werden mit ihren Pflegern zu Bendel in die weihnachtlich dekorierte Scheune von Gut Aiderbichl im bayrischen Iffeldorf kommen.«Haustier sucht Herz Spezial – Promis im Einsatz» ist eine Produktion von Docma TV und wird am 17. Dezember um 20:15 Uhr bei Sat.1 Gold zu sehen sein.