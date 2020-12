Babylon Berlin - Die dritte Staffel nimmt sich kreative Freiheiten

Hintergrund

03. Dezember 2020, 11:51 Uhr

Das Serienhighlight ging im Oktober 2020 im deutschen Fernsehen in die dritte Runde.

Babylon Berlin gehört zu den ambitioniertesten Projekten der deutschen Filmschaffenden. Die dritte Staffel setzt die Kooperation zwischen ARD und dem Bezahlsender Sky fort. Auch Tom Tykwer, Henk Handloetgen und Achim von Borries kehren als Autoren und kreative Köpfe hinter dem historischen Epos zurück. Im Frühjahr lief die Staffel auf Sky an und seit dem Herbst 2020 ist sie auch im Free-TV zu sehen. Die dritte Staffel lädt Zuschauer wieder ein die Welt Berlins Ende der Zwanzigerjahre. Zwischen den Exzessen der Goldenen Zwanzigern und den politischen Intrigen der aufsteigenden Nationalsozialisten zeichnet die Serie ein Bild einer Gesellschaft im Wandel.Die ersten beiden Staffeln beruhen auf dem ersten Roman von Volker Kutschers Kriminalreihe. Spannende Informationen rund um die Inspirationen und Handlungen der ersten beiden Staffeln, sowie eine hochwertige und detaillierte Infografik mit zahlreichen Informationen hat das Audible Magazin zusammengestellt. Als Vorlage für die dritte Staffel dient der Roman „Der stumme Tod“. Kommissar Gereon Rath und seine neu gefundene Assistentin Charlotte Ritter kehren zurück und sehen sich mit neuen wie mit alten Fällen konfrontiert. Raths Ermittlungen beginnen mit dem Tod einer Schauspielerin bei den Dreharbeiten in den Babelsberger Filmstudios. Schnell sieht sich der Kommissar nicht nur mit weiteren Morden, sondern auch mit privaten Traumata konfrontiert. Die dritte Staffel der Erfolgsserie verbindet geschickt viele Parallelhandlungen zu einer rasanten Geschichte, die einen Blick auf die Gesellschaft im Berlin der Zwanzigerjahre wirft.Während Volker Kutschers Roman "Der stumme Tod" als Vorlage für die dritte Staffel dient, nimmt sich die Serie einige dramaturgische Freiheiten bei der Umsetzungen des Stoffs. Während der Roman einen großen Fokus auf die Umbrüche in der Filmbranche legt, konzentriert sich die Serie auf die wirtschaftlichen und politischen Veränderungen innerhalb der Gesellschaft. Aus diesem Grund verlegt Babylon Berlin die Handlung des Romans etwa ein halbes Jahr zurück und beginnt im Oktober 1929, wenige Wochen vor dem verheerenden Börsencrash. Mit Alfred Nyssen haben die Serienmacher eine eigene Figur erschaffen, die sich das drohende Unheil nutzbar machen will.Während der zweite Roman der Buchreihe sich auf den Wandel vom Stumm- zum Tonfilm, sowie auf die wirtschaftlichen Entwicklungen in der Weimarer Republik konzentriert, geht die dritte Staffel andere Wege. Die Morde sind motiviert durch das Gangstermilieu und Unruhen innerhalb der Ermittlungsbehörde. Auch der Fall rund um den ermordeten Benda spielt weiterhin eine wichtige Rolle in der dritten Staffel. Zwischen dem Gangstermilieu, einer rechtsradikalen Verschwörung und privaten Sorgen müssen sich bekannte wie neue Figuren ihren Platz in der Metropole Berlin erkämpfen.Die dritte Staffel Babylon Berlin setzt dabei nicht mehr auf die bombastischen Inszenierungen der ersten beiden Staffeln. Spektakuläre Szenen des Exzesses wurden ersetzt durch eine Kameraarbeit, die den Fokus auf das Innenleben der Figuren richtet. So läutet die dritte Staffel das Ende der goldenen Zwanziger mit der drohenden Weltwirtschaftskrise ein.Für alle Fans gibt es gute Neuigkeiten: Es wird eine vierte Staffel von Babylon Berlin geben, wie letztens bekannt wurde. Die Dreharbeiten dazu sollen im Frühjahr 2021 beginnen, wann die neue Staffel dann zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt. Alle Fans der Serie können in der Wartezeit bis zur nächsten Staffel auf die bereits veröffentlichten sieben Romane zurückgreifen, die genügend Material für weitere Fortsetzungen bieten.