Dschungelshow sucht Dschungel-Kandidaten

TV-News

RTL startet im Januar die neue Staffel einer Show, die es schon einmal gab. «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus» ist es aber nicht.

Der Privatsender RTL hält an seinen Dschungel-Plänen fest und sendet im Januar eine neue Staffel mit Sonja Zietlow und Daniel Hartwich. Allerdings wird das Team nicht nach Australien aufbrechen, auch andere wünschenswerte Ideen wie ein Dreh auf der Insel Helgoland oder dem Schloss Neuschwanstein werden nicht umgesetzt. Stattdessen gibt es die zweite Staffel vonzu sehen.RTL wird die Sendung unter dem Titellaufen lassen. Die erste Staffel des Formats ist ab dem 15. Januar geplant und wird täglich als 15-teilige Reihe um 22.15 Uhr im Programm auftauchen. Allerdings unterscheidet sich die „große Dschungelshow“ kaum vom Konzept von „Lasst mich wieder rein“. Wie die Sendung aber im Detail aufgebaut ist, nannte RTL aber noch nicht.Die Verantwortlichen der Produktionsfirma suchen Kandidaten, die im Jahr 2022 wieder ins Dschungelcamp in Australien einziehen sollen. Zwar gibt es in Südamerika und Namibia eigenständige Camps, allerdings nutzt RTL die große Infrastruktur des TV-Senders ITV. Die Briten ziehen im November für gewöhnlich ein, im Januar übernimmt dann RTL. Die Spiele, Umsetzungen und teilweise auch Kamerafahrten sind fast identisch.Eigentlich wollte RTL zunächst den Dschungel auf einer britischen Burg umsetzen, doch Corona machte das Gebiet für den deutschen Sender unattraktiv. Die neue ITV-Version holte zum Auftakt sehr gute Reichweiten und wird seither in Wales produziert. Übrigens: Für die deutsche Studioshow fliegt man Dr. Bob aus Australien ein.