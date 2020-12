Retro-Dreierpack zu Weihnachten

TV-News

Passend zu den Filmklassikern dreht Nitro auch in diesem Jahr wieder die Farbe aus dem Programm und sendet in schwarzweiß.

Nitro nimmt die Farbe aus dem Programm! Wortwörtlich, denn wie schon in den vergangenen Jahren setzt der RTL-Sender auf Klassiker der Film- und Fernsehgeschichte, weshalb das Programm ganz in schwarz und weiß ausgestrahlt wird. An den drei Weihnachtsfeiertagen ist die komplette zweite Staffel vonzu sehen. Los geht es damit bereits am 24. Dezember um 6 Uhr am Morgen. Dann laufen die ersten 16 Ausgaben. Am 25. Und 26. Dezember geht es ab 10 Uhr beziehungsweise 9:15 Uhr los. Dann laufen jeweils acht Episoden.Nebenhat Nitro auch die ersten Filme der-Reihe mit Basil Rathbone und Nigel Bruce in den Hauptrollen im Gepäck. Die Zuschauer dürfen sich über neun Filme freuen. Zum Anfang gibt es «Der Hund von Baskerville» aus dem Jahre 1939. Der Film ist um 13 Uhr an Heiligabend zu sehen. An den beiden Folgetagen nimmt der Detektiv ab 13:20 Uhr und 12:45 Uhr seine Ermittlungen auf.Das Klassiker-Triple komplettieren die Edgar-Wallace-Verfilmungen. An Heiligabend laufen ab dem späten Nachmittag gleich fünf Filme. Ab 16:45 Uhr geht es mit «Der rote Kreis» los. Am ersten Weihnachtsfeiertag stehen ab 20:15 Uhr zwei Filme auf dem Programm, unter anderem «Der schwarze Abt» mit Joachim Fuchsberger und Klaus Kinski in den Hauptrollen. Einen Tag später sind «Die seltsame Gräfin» und «Zimmer 13» zu sehen.