Starbesetztes «Years and Years» feiert bei ZDFneo Premiere

TV-News

Mit Emma Thompson, Rory Kinnear und Russell Tovey stehen gleich drei Topstars vor der Kamera.

ZDFneo verstärkt das eigene Sendungsportfolio mit der britischen Produktion. Am 14. Januar feiert die BBC- und HBO-Produktion Deutschlandpremiere im Free-TV. Dafür gibt der Spartensender die gesamte Donnerstagsprimetime frei und zeigt die sechsteilige Miniserie ab 20:15 Uhr am Stück. Das Science-Fiction-Drama stammt aus der Feder von Russell T Davies, der bereits am BBC-Erfolgmitarbeitete. Vor der Kamera ist der Cast ebenfalls prominent besetzt: Emma Thompson, Rory Kinnear und Russell Tovey übernehmen die Hauptrollen.Sie spielen Mitglieder der aus Manchester stammenden Family Lyons, deren Leben durch eine sich neu entwickelnde Weltordnung geformt werden. Die Serie spielt zunächst im Jahr 2019 – das Erscheinungsjahr der Serie in Großbritannien – und verfolgt dann das Leben der Hauptcharaktere in den nächsten 15 Jahren. Dabei werden politische Entwicklungen wie der Brexit, wie aus den USA ein Einzelgänger wird und China seine weltweite Vormachtstellung sichert, aufgegriffen. Aus diesen Entwicklungen entsteht eine neue Weltordnung.Russel T Davies steckte über 20 Jahre an Planung in die Serie und schrieb die Drehbücher für alle sechs Folgen selbst. Zusammen mit der Red Production Company von Nicola Shindler entwickelte er das Projekt. Neben Thompson, Kinnear und Tovey sind Ruth Madeley und Anne Reid im Cast vertreten.