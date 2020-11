«The 100» geht 2021 zu Ende

TV-News

Auf Sixx dürfen sich Fans der Serie auf die siebte und finale Staffel der US-Katastrophenserien «The 100» freuen.

Ab dem 7. Januar wird die finale Staffel bei Sixx laufen. Zur besten Sendezeit werden jeden Donnerstag um 20:15 Uhr Episoden gezeigt. Die siebte Staffel umfasst 16 Folgen, wobei Sixx jeden Donnerstagabend mehrere Folgen zeigen wird. Finale der Staffel und somit der Serie markiert Folge 100.Inhaltlich dreht es sich beium die Überlebenden der Menschheit, 97 Jahre nach einer zerstörerischen Nuklearkatastrophe. Um diese Katastrophe zu entgehen flüchteten die Menschen auf eine Raumstation. Da dort langsam aber sicher der Sauerstoff knapp wird werden 100 jugendliche Straftäter zurück auf die Erde gesendet, um zu erkunden, ob ein Neuanfang möglich ist.Die Serie startete bereits 2015 bei ProSieben und erzielte vorerst starke Quoten. Zum Auftakt lag der Marktanteil bei über 20 Prozent in der Zielgruppe. Jedoch bereits während der ersten Staffel gingen diese Werte deutlich zurück. Vorerst war man bei ProSieben noch zufrieden, jedoch zeigte sich bei Staffel zwei, dass das Interesse der Zuschauer schwindet. Staffel drei wurde dann schon auf einen späteren Sendeplatz am Abend verschoben. Bleibt zu hoffen, dass Sixx mit dem Primetimeplatz am Donnerstag bessere Ergebnisse erzielen kann.