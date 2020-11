14-jähriger «MasterChef Junior»-Kandidat tot

Köpfe

Der junge Ben Watkins starb am Montag im Lurie Childen’s Hospital.

Traurige Nachrichten für die Fans von «MasterChef Junior» und der Familie des Verstorbenen. Der 14-jährige Ben Watkins ist am Montag im Lurie Childen’s Hospital in Chicago an Krebs gestorben. Watkins‘ Onkel und seine Großmutter gaben seinen Tod in einer Erklärung bekannt, die vor knapp drei Jahren geschaffen wurde, um seine Ausbildung nach dem Tod seiner Eltern zu unterstützen.„Nachdem er im September 2017 seine beiden Eltern verloren hatte, haben wir Bens Stärke, Mut und Liebe zum Leben bewundert“, teilte die Familie mit. „Er hat sie nie beklagt. Ben war und wird immer der stärkste Mensch sein, den wir kannten.“ Bei Watkins wurde eine seltene Form von Krebs diagnostiziert, das angiomatoide faserige Histiozytom, ein Weichteiltumor, der am häufigsten bei Kindern und jungen Erwachsenen auftritt, und der nach 18-monatiger Behandlung verstarb.Vor zwei Jahren nahm der angehende Koch im Alter von elf Jahren an der sechsten «MastersChef Junior»-Staffel teil. Er gehörte zu den besten 18 Köchen. Bereits in jungen Jahren machte er sich einen Namen, in seinem Familienrestaurant Big Ben’s Bodacious BBQ and Delicatessen zu kochen.