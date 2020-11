RTL und Telekom gehen weitreichende Partnerschaft ein

Vermischtes

Was ändert sich mit dieser Partnerschaft für TV NOW und Magenta TV?

Die Fakten: Die Mediengruppe RTL Deutschland und die Telekom Deutschland bauen ihre Partnerschaft aus. Es wird die Initiative für Innovationen im deutschen TV-Markt gegründet. Damit sollen vor allem die stark wachsenden Märkte Streaming und personalisierte Werbung gemeinsam erschlossen werden.Was bedeutet das? In einem ersten Schritt integriert die Telekom das Angebot „TV NOW“ Premium in das TV-Produkt Magenta TV. Somit wird TV NOW ein integraler Bestandteil der neuen Tarife von Magenta TV und Magenta-TV Smart-Flex. Für Kunden soll der Dienst ab sofort zur Verfügung stehen und keine zusätzlichen Kosten für TV NOW Premium verursachen. Somit würde das Angebot durchaus eine sinnvolle Einbindung des Streaming-Dienstes in die Magenta TV-Welt bedeuten.Dabei soll es aber bei der Partnerschaft nicht bleiben. Systematisch wollen die beiden Unternehmen ab sofort in Bereichen wie Technologie, Vermarktung und Content zusammenarbeiten. Konzentriert sollen die Anstrengungen vor allem auf den Zukunftsmarkt der adressierbaren Werbung. Es sollen gemeinsam Lösungen entwickelt werden, welche es möglich machen zielgruppen-orientiert und somit auf den Zuschauer zugeschnittene Werbung zu schalten. Ob die Zusammenkunft beider Branchen-Riesen den gewünschten Fortschritt in Technik, Werbung und Marktanteilen erbringt, bleibt abzuwarten.