ZDF gibt neuen Sendeplan für Silvester heraus

Felix Maier von 17. November 2020, 11:46 Uhr

In den letzten Jahren startete das Zweite um 20:15 Uhr mit einer Live-Show vom Brandenburger Tor – nicht so in 2020.

Die alljährliche Live-Show verschiebt sich auf grob 21:45 Uhr, wie das schon in länger vergangenen Jahren der Fall war. Zur Primetime um 20:15 Uhr gibt es für die Zuschauer des



Wer noch früher in die Silvesternacht einsteigen möchte, kann bereits ab 19:25 Uhr einschalten. Hier lässt das ZDF den Comedy-Jahresrückblick «Danke für nichts, 2020» über den Bildschirm flackern. Gezeigt werden die besten Ausschnitte des Jahres aus Sendungen wie «Die Anstalt», der «heute-show», dem «ZDF Magazin Royale» oder «Late Night Alter». Nach dem Jahreswechsel lässt die Partystimmung nicht nach. Ab 0:35 Uhr kommt eine neue Folge der «ZDF-Kulturnacht». Hier erwarten den Zuschauer die schönsten Schlager der 70er Jahre von Peter Alexander, Marianne Rosenberg oder Katja Ebstein.



Im ARD bleibt hingegen alles beim Alten. Ab 20:15 Uhr begrüßt Jörg Pilawa die Zuschauer mit der «Silvestershow mit Jörg Pilawa». Auftritte von Beatrice Egli, DJ Ötzi oder Kerstin Ott sind hier nur wenige der vielen Highlights. Wie schon im Vorjahr ist das zwar keine Live-Sendung mehr, jedoch wird kurz vor Mitternacht dann zum Brandenburger Tor geschaltet. Ab 0:15 Uhr gibt das Erste dann die Highlights der letztjährigen Silvestershow in der Sendung «Die Silvester Showparty» zum Besten.

