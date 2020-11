Sony Channel kündigt zwei Serien für 2021 an

TV-News

2021 wird bereits jetzt mit zwei neuen Titeln angekündigt. Der Sony Channel kündigt neue Folgen des Polit-Thrillers «Baron Noir» und die Rückkehr von «The New Nurses – Die Schwesternschule» an.

Bei «Baron Noir» handelt es sich um eine Produktion aus Frankreich, welche ab dem 7. Januar 2021 immer donnerstags um 20:15 Uhr in die dritte Staffel starten soll. Zum Auftakt spendiert der Sony Channel dann gleich eine Doppelfolge. Ab dem 26. Januar 2021 soll dann «The New Nurses – Die Schwesternschule» an den Start gehen. Das Historiendrama kommt dann mit sechs neuen Folgen jeweils dienstags um 21:10 Uhr auf den Sony Channel.Bei der Handlung von «Baron Noir» dreht es sich um bevorstehende Präsidentschaftswahlen. Der Ausgang der Wahlen wird immer unvorhersehbar aufgrund von populistisch geprägter Politik. Im Zentrum der Handlung stehen die Politiker Phillipe Rickwart, gespielt von Kad Merad, Michel Vidalis (François Morel) und Amélie Dorendeu (Anna Mouglalis). Es ergibt sein ein politisches Verwirrspiel mit vielen Wendungen und spannenden Ergebnissen.In ein völlig anderes Setting nimmt sie «The New Nurses – Die Schwesternschule» mit. Es spielt im Dänemark der 1950er Jahre und thematisiert wird ein gravierender Mangel an ausgebildeten Krankenschwestern, und zwar landesweit. Auch am Fredenslund-Krankenhaus wirkt sich diese Situation stark aus. Interessant wird die Situation, weil der Leiter des Krankenhauses, um dem Mangel entgegen zu wirken, erstmals entscheidet auch männliche Schüler in das Schwesternprogramm aufzunehmen. Dadurch ergeben sich im Arbeitsalltag, an gemeinsamen freien Abenden oder Wohnheim-Partys gefühlsgeladene Wendungen und Spannungen.