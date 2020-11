Von Hulu zu Disney+: «Mysterious Benedict Society» wechselt das Lager

US-Fernsehen

Ein solcher Wechsel der Produktionsfirmen ist zwar in der Branche nichts Neues, jedoch ist in diesem Fall die Richtung ein komplettes Novum. Bisher kam es ausschließlich dazu, dass Disney Plus Produktionen zu Hulu weitergereicht wurden. Beispiele hierfür sind «High Fidelity» oder «Love Victor».

Die Produktion von «Mysterious Benedict Society» begann im Hause des Streaming-Anbieters Hulu und wird jetzt weiter von Disney Plus verwirklicht. Die Serie basiert auf der Buchserie von Trenton Lee Stewart und soll 2021 auf Disney Plus exklusiv Premiere feiern. Von Disney + kam zu der Serie folgendes Statement von Dana Walden, Vorsitzende von Entertainment for Walt Disney Television: „The Mysterious Benedict Society’ is a beautifully executed adaptation of the celebrated and beloved book series. It’s original, clever and fun for the whole family, which makes it the perfect fit for Disney+ .“Bei der Serie soll in der Staffel über acht Folgen hinweg eine durchaus spannende Story erzählt werden. Für Fans der Bücherreihe wird natürlich wenig Neues präsentiert werden. Gespickt mit Serien-Stars wie Tony Hale, Kristen Schaal und Ryan Hurst ist das Line-Up sehr gut besetzt.Durch diese ersten acht Folgen lernen wir die Charaktere kennen, erfahren um was es sich bei „The Institute“ handelt und wie eine Gruppe von Waisen ihre ganz eigene Form von Familie finden. Zu welchem Zeitpunkt 2021 die Serie dann bei Disney Plus laufen wird ist noch nicht bekannt.