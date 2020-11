Kein erfolgreicher Abend im Ersten

Quotennews

«Plusminus» und die «Tagesthemen» liefen mit so schwachen Quoten wie seit Wochen nicht mehr.



Das Psychodrama, welches von materieller und emotionaler Abhängigkeit erzählte, weckte das Interesse von 3,82 Millionen Zuschauern. Für Das Erste bedeutete dies einen guten Marktanteil von 11,9 Prozent. Bei den 0,57 Millionen Jüngeren wurden solide 6,6 Prozent eingefahren. Für das Magazinim Anschluss sah es so schlecht aus wie schon lange nicht mehr. 1,69 Millionen Fernsehende verfolgten das Wirtschaftsmagazin und erzielten so enttäuschende 5,9 Prozent. Eine schwächere Quote wurde zuletzt im März 2019 eingefahren. Auch die 0,29 Millionen 14- bis 49-Jährigen reichten nicht für mehr als mickrige 3,6 Prozent.Dieab 22.15 Uhr liefen ebenfalls außergewöhnlich schwach. Die Reichweite blieb konstant bei 1,69 Millionen Interessenten, während sich die Sehbeteiligung leicht auf weiterhin niedrige 7,2 Prozent verbesserte. Zudem waren 0,35 Millionen Jüngere vertreten, welche auf akzeptable 5,5 Prozent Marktanteil kamen. Einen Lichtblick stellte erst wieder der Talkmit Gästen wie zum Beispiel Sigmar Gabriel und Dieter Hallervorden dar. Mit 1,60 Millionen Fernsehenden waren passable 11,1 Prozent möglich. Gute 7,5 Prozent Marktanteil standen bei den 0,28 Millionen jüngeren Zuschauern auf dem Papier.Am Vorabend war immerhinein Erfolg für den Sender. Bernhard Hoëcker und Elton begrüßten in dieser Ausgabe Thomas Hermanns und Michael Mittermeier als Rategäste. 3,69 Millionen Quizfans bescherten dem Sender somit eine hohe Quote von 17,2 Prozent. Etwas besser lief es allerdings am Vortag mit 18,0 Prozent. Bei den 0,45 Millionen Jüngern wurde zudem ein starker Marktanteil von 10,0 Prozent ermittelt.