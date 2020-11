ARD und ZDF suchen Frauen mit Zukunftsideen

Vermischtes

ARD und ZDF suchen noch bis zum 28. Februar 2021 Absolventinnen von Hochschulen und Universitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die in ihren Abschlussarbeiten innovative Ideen zu aktuellen technischen Fragestellungen der audiovisuellen Medien haben. Der Fokus liegt dabei auf den Medien in Fernsehen, Hörfunk und online und müssen nach dem 1. Januar 2019 angenommen worden sein. Im Rahmen des ARD/ZDF Förderpreises „Frauen + Medientechnologie“ startete der öffentlich-rechtliche Rundfunk den Aufruf bereits seit Anfang November. Den Preisgewinnerinnen winken im Spätsommer oder Frühherbst 2021 Geldpreise im Gesamtwert von 10.000 Euro.Nach der ersten Beurteilungsphase im Mai 2021 darf die Öffentlichkeit zehn Nominierte kennenlernen. Im Juli 2021 werden dann in einer weiteren Entscheidungsrunde drei Preisträgerinnen gekürt. Der ARD/ZDF Förderpreis „Frauen + Medientechnologie“ 2021 wird von der ARD.ZDF medienakademie ausgerichtet, der Fort- und Weiterbildungseinrichtung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland.Der Schirmherr des Wettbewerbs 2021 und Intendant der Deutschen Welle, Peter Limbourg, stellt sich hinter die Frauenförderungsmaßnahme im öffentlich-rechtlichen Rundfunk: „Die Gleichstellung von Frauen in allen Bereichen unserer demokratischen Gesellschaft müssen wir gemeinsam voranbringen. Gerade auch in der Berufswelt. Mit Entschlossenheit und einer Vielfalt an Initiativen wurde schon viel erreicht, aber es gibt noch viel zu tun.“