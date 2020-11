TV-News

Die legendären Väter der Showmaster-Geschichte hautnah zu Weihnachten

Marcel Preisendörfer von 10. November 2020, 10:11 Uhr

Am ersten Weihnachtsfeiertag strahlt der NDR die Dokumentation «Unsere Väter – Die größten Showmaster Deutschlands» aus, in denen die Töchter und Söhne der ehemaligen Showmaster-Legenden des vergangenen Jahrtausends uns ihre größten Erinnerungen an sie vermitteln.

Die deutsche Fernsehgeschichte kann wohlwollend in die „gute alte Zeit“ blicken, in denen die Namen Hans Rosenthal, Hans-Joachim Kulenkampff, Peter Frankenfeld und Peter Alexander noch für jeden ein Begriff war. Bis heute sind viele dieser Namen, ihres Zeichens Showmaster, legendär bis heute. Am ersten Weihnachtsfeiertag um 20.15 wird die Dokumentation «Unsere Väter – Die größten Showmaster Deutschlands» im



Darunter wird der Frage nachgegangen, was denn die Töchter und Söhne von dem Werk ihrer Väter halten, ob sie persönliche Erfahrungen damit gemacht haben oder schlicht und ergreifend, wie es ist, das Kind eines berühmten Fernsehstars zu sein. Auch wird ein Blick geworfen auf die schlechten Schattenzeiten, die ein solcher Beruf mit sich bringt und ob sich die Showmaster sich gegenseitig riechen konnten. Unterstützt wird diese persönliche Erfahrung durch Einspieler der legendären Samstagsabendunterhaltung aus West- und Ostdeutschland.



Mitgearbeitet an diesem Werk haben die Töchter und Söhne von Hans Rosenthal, Hans-Joachim Kulenkampff, Peter Frankenfeld, Wim Thoelke, Harald Juhnke, Dieter Thomas Heck, Kurt Felix und Heinz Quermann, sowie die Enkelin von Peter Alexander. Anke Engelke moderiert und kommentiert die zweistündige Dokumentation mit ihren eigenen persönlichen Eindrücken. Auch Thomas Gottschalk und Frank Elstner helfen uns, die jeweiligen Showmaster und deren Werk einzuordnen, um ihre Erinnerungen nachvollziehen zu können.





Die deutsche Fernsehgeschichte kann wohlwollend in die „gute alte Zeit“ blicken, in denen die Namen Hans Rosenthal, Hans-Joachim Kulenkampff, Peter Frankenfeld und Peter Alexander noch für jeden ein Begriff war. Bis heute sind viele dieser Namen, ihres Zeichens Showmaster, legendär bis heute. Am ersten Weihnachtsfeiertag um 20.15 wird die Dokumentation «Unsere Väter – Die größten Showmaster Deutschlands» im NDR ausgestrahlt. Zum ersten Mal in der deutschen Fernsehgeschichte wurde der Nachwuchs der größten Showmaster Deutschlands versammelt, um von ihnen zu berichten, hautnah.Darunter wird der Frage nachgegangen, was denn die Töchter und Söhne von dem Werk ihrer Väter halten, ob sie persönliche Erfahrungen damit gemacht haben oder schlicht und ergreifend, wie es ist, das Kind eines berühmten Fernsehstars zu sein. Auch wird ein Blick geworfen auf die schlechten Schattenzeiten, die ein solcher Beruf mit sich bringt und ob sich die Showmaster sich gegenseitig riechen konnten. Unterstützt wird diese persönliche Erfahrung durch Einspieler der legendären Samstagsabendunterhaltung aus West- und Ostdeutschland.Mitgearbeitet an diesem Werk haben die Töchter und Söhne von Hans Rosenthal, Hans-Joachim Kulenkampff, Peter Frankenfeld, Wim Thoelke, Harald Juhnke, Dieter Thomas Heck, Kurt Felix und Heinz Quermann, sowie die Enkelin von Peter Alexander. Anke Engelke moderiert und kommentiert die zweistündige Dokumentation mit ihren eigenen persönlichen Eindrücken. Auch Thomas Gottschalk und Frank Elstner helfen uns, die jeweiligen Showmaster und deren Werk einzuordnen, um ihre Erinnerungen nachvollziehen zu können.

vorheriger Artikel

nächster Artikel