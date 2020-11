«Manifest» geht auf einem Comedy-Sender weiter

TV-News

Die Drama-Serie von Warner Bros. wird ab Ende November 2020 beim TV-Sender ProSieben Fun fortgesetzt.

Am 24. September 2018 debütierte die Fernsehseriebeim amerikanischen TV-Sender NBC. 10,40 Millionen Zuschauer schauten den Pilotfilm, der von Jeff Rake geschrieben und von David Frankel umgesetzt wurde. Nachdem schon die erste Staffel im Winter 2019 bei ProSieben Fun zu sehen war, setzt der TV-Sender die Serie am Freitagabend fort.Die neuen Episoden werden ab dem 27. November 2020 um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Die Serie dreht sich um den Flug 828, der durch Turbulenzen einen Zeitsprung verursacht. Als das Flugzeug endlich landet, sind mehrere Jahre seit dem Start vergangen. Sowohl Behörden als auch die Angehörige rätseln, was geschehen ist.«Manifest» ist eine Produktion von Compari Entertainment, Jeff Rake Productions, Universal Television und Warner Bros. Television. Die Serie wurde von Jeff Rake kreiert, die Hauptrollen spielen Melissa Roxburgh, Josh Dalles und Athena Karkanis. NBC verlängerte das Format für eine dritte Staffel, die irgendwann im Jahr 2021 starten soll.