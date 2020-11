«Sven Plögers Klimablick»: Start des neuen Formates

Vermischtes

Das neue Youtube-Format mit dem bekannten Wettermoderator Sven Plöger, welches ebenfalls in der ARD-Mediathek erhältlich sein wird.

Die SWR-Youtube-Reihegeht mit dem namengebenden bekannten Wettermoderator und Medien-Meteorologe Sven Plöger an den Start, der bereits im Fernsehen und mit seinen Vorträgen in Deutschland ein Millionen Publikum erreicht. Ab dem 3. November mit jeweils drei Folgen pro Woche darf man Plöger zuhören, wie er über wichtige Klimathemen redet und welche Maßnahmen wir sinnvoll und mit Raffinesse umsetzen können, um uns nicht selbst zu überfordern.Dabei versucht der Diplom-Meteorologe den Klimaschutz mit Köpfchen anzugehen, geht unter anderem auf einen Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft, über die Wiedervernässung der Moore oder auf eine Umgestaltung der jährlichen Weltklimakonferenzen ein. Seine Devise ist, nicht den Menschen zu zwingen, sondern „Wir müssen uns austricksen, nur durch das clevere Setzen von Anreizen sind wir Menschen bereit unser Verhalten auf Dauer zu ändern“, so Plöger.Die Produktion der Serie übernimmt der SWR gemeinsam mit der Produktionsfirma Objektiv Media GmbH des Youtubers Mirko Drotschmann, auch bekannt unter MrWissen2go. Die Firma betreut auch andere Wissensformate auf Youtube wieoder den gesamten Youtube-Kanal der 3sat-Wissenssendung. Insgesamt werden in der Reihe neun Episoden produziert und auf die ARD-Mediathek gespielt im Rahmen der ARD-Themenwoche 2020 (15. Bis 21. November) mit dem Motto #WIE LEBEN – BLEIBT ALLES ANDERS.