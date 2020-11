«Weihnachtsmann & Co. KG» als Balsam in der diesjährigen Weihnachtszeit?

TV-News

Ab dem 22. November darf man wieder täglich um 18.10 den TV-Klassiker auf Super RTL sehen und damit die Vorweihnachtszeit einläuten.

Das Balsam in den gebeutelten Monaten dieses Jahres kommt am 22. November wieder auf Super RTL:zaubert dann wieder um 18.10 Uhr täglich mit seinen 26 Episoden ein Lächeln auf alle Kinder und Kind-gebliebene Erwachsene. Die erstmals 1997 gezeigte kanadisch-französische Koproduktion ist schon zu einer langjährigen Tradition auf dem Familiensender geworden und auch wenn das Jahr 2020 uns vieles genommen hat, so verbleibt diese Tradition auch dieses Jahr.Die Serie mit dem originalen Titel «Le monde secret de Père-Noël» handelt vom Weihnachtsmann und seinen helfenden Elfen, die sich gegen ihren fiesen Nachbarn Grantelbart behaupten müssen. Nach dem wohlverdienten Urlaub kehrt der Weihnachtsmann zurück an den Nordpol und bemerkt, dass die Spielzeugfabrikationsmaschine von Grantelbart gestohlen wurde. Um das Weihnachtsfest zu retten, müssen er und seine Elfen Trixi, Guilfi und Jordi die Maschine finden, auch wenn sie auf dem Boden eines Abgrund liegen sollte.Die Idee der Serie kommt von Pascal Breton. Die Koproduktion entstand durch Marathon Media, Ciné Groupe und dem französischen Sender France 3, bei dem auch die Erstausstrahlung stattfand. Super RTL hat nicht nur wegen den konstanten und verlässlichen Einschaltquoten die Tradition in der Vorweihnachtszeit wohl behalten, sondern vielleicht genau deshalb, weil es über alle Generationen hinweg uns auf die doch so wichtige Weihnachtszeit vorbereitet und uns sicherlich für einen kurzen Moment wie ein Balsam auf der Seele wirkt und uns vom Alltag ablenkt.