YaYa Gosselin erhält Hauptrolle in «FBI: Most Wanted»

US-Fernsehen

Sie wird in der zweiten Staffel wiederkehren als die Tochter Tali LaCroix und so den Fokus mehr auf die Familie legen.

In der zweiten Staffel der Krimi-Serieoll nun die Familie stärker in den Fokus gerückt werden: Die Kinderdarstellerin YaYa Gosselin kehrt als die Tochter Tali LaCroix des FBI-Agenten Jess (Julian McMahon) zurück, nachdem sie in der 13. Folge der Auftaktstaffel bereits auftrat. Auch die Rolle des nun wiederkehrenden Familienvaters Bryon wurde besetzt mit Terry O’Quinn.Da der FBI-Agent Jess selbst flexibel sein muss bei seiner Verbrecherjagd, kümmern sich die ihm nahestehenden Schwiegereltern um seine Tochter, da auch seine Ehefrau Angelyne Skye LaCroix bereits verstorben ist. Auch deshalb müssen die Schwiegereltern herhalten, da Jess sich von seinem Vater entfremdet hat, aber in der zweiten Staffel eine chaotische Situation mitbringt. Nach dem Scheitern der Elternehe, kehrt Bryon zurück mit einer deutlich jüngeren Lebensgefährtin, um angeblich die entfremdete Beziehung mit seinem Sohn zu verbessern. Dabei sind seine Motive eventuell doch nicht so gutherzig, wie man am Anfang davon ausgehen könnte.YaYa Gosselin wird mit dem Aufschwung zur Hauptrolle Teil des Hauptensembles mit eben Julian McMahon, Kellan Lutz, Roxy Sternberg, Keisha Castle-Hughes und Nathaniel Arcand, der Talis Onkel spielt. Die Jungdarstellerin Gosselin ist unter anderem bekannt durch den Film «Peppermint – Angel of Vengeance» mit Jennifer Garner oder dem Netflix-Film «We Can Be Heroes», basierend auf dem Superhelden-Franchise von Robert Rodriguez.