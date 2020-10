NBCUniversal-Chef: Peacock ist das Gegenstück von Quibi

Vermischtes

Der Streamingdienst der Comcast-Gruppe hat schon über 22 Millionen Anmeldungen.

Der Chef von NBCUniversal, Jeff Shell, beschrieb den noch jungen Peacock-Streaming-Dienst des Unternehmens als Gegenstück von Quibi , da er über ein breites Spektrum an bekannten Inhalten verfügt und bis heute fast 22 Millionen Anmeldung generiert hat. Shell sagte, dass die große Bibliothek bekannter Serien wie «30 Rock» und Dramen von Dick Wolf gute Aufrufnahmen verzeichnen. Details wollte man aber nicht nennen.Peacock wird durch „eine tiefe Bibliothek mit vertrauten Dingen“ aufgewertet, so Shell gegenüber den Analysten. „Es ist das Gegenstück von Quibi. Wir haben Sachen, die die Leute sehen wollen.“ Brian Roberts, Comcast-Chef, sagte: „Es läuft ein Rennen. Wir haben in den vergangenen 90 Tagen bei diesem Rennen durch die Strategie, die hier für viel weniger Geld und viel weniger Risiko für unseren Kern ausgelegt wurde, wirklich gut abgeschnitten."„Der größte Teil unserer Programmstärke kommt in den kommenden Quarten“, teilte Shell mit und verwies auf «The Office», das erst im Januar bei Peacock erhältlich ist. „Wir sind sehr, sehr, sehr optimistisch, was die Resonanz betrifft.“