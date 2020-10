Lark Voorhies übernimmt wieder ihre «Saved by the Bell»-Rolle

US-Fernsehen

Die Schauspielerin zeigte sich zunächst enttäuscht, dass sie ihre Rolle nicht dauerhaft übernehmen könne.

Fans der Serie «Saved by the Bell» aufgepasst: Lark Voorhies, die im Original «Saved by the Bell» die Rolle der Lisa Turtle spielte, wird diese Rolle für besondere Auftritte in der neuen Peacock-Serie wieder übernehmen. Die NBC-Streaming-Plattform veröffentlichte Fotos vom Set, die die Schauspielerin in ihrer Rolle zeigte. Sie stand neben Mark-Paul Gosselaar, Tiffani Thiessen, Mario Lopez und Elizabeth Berkley, die ebenfalls ihre Rollen aufgreifen.Die neue Serie folgt einer Gruppe von Schülern der Bayside High, einer finanziell gut ausgestatteten Schule für Schüler aus Familien der Ober- und Unterschicht. Zur Hauptbesetzung der Schüler gehören Belmont Cameli, Dexter Darden, Mitchell Hoog, Alycia Pascual-Peña, Josie Totah und Haskiri Velazquez.Die neue Serie debütiert am 25. November bei Peacock . „Ich muss zugeben, dass ich mich ein wenig enttäuscht und verletzt gefühlt habe, als ich nicht eingeladen wurde, an der «Saved by the Bell»-Reunion sowie an Veranstaltungen für andere Besetzungsmitglieder teilzunehmen. Aber natürlich ist mir auch klar, dass diese rätselhafte Unordnung möglicherweise eine wichtige Rolle bei dieser Entscheidung gespielt hat. In diesem Sinne bin ich wirklich dankbar dafür, dass ich die Möglich hatte, an einer so erfolgreichen Serie mitzuwirken.“