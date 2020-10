«Narcos: Mexico» geht in Staffel drei

US-Fernsehen

In den neuen Folgen wird unter anderem Wagner Moura Regie führen.

Netflix hat seine Eigenproduktionverlängert. Gleichzeitig kündigte das Streamingunternehmen an, dass Wagner Moura – der in den ersten beiden Staffel von «Narcos» Pablo Esbar spielte – in Staffel drei einsteigen wird, um bei zwei Folgen der neuen Episoden Regie zu führen.Zudem wird der Serien-Showrunner Eric Newman nach insgesamt fünf Staffeln des Franchises aussteigen und die Rolle an Mitgestalter der Serie, Carlos Bernard, übergeben. „Ich bin dankbar für meine fünf Jahre an der Spitze von «Narcos» und «Narcos: Mexico» und bin immens stolz darauf, was dieses spektakuläre Team mit diesen Shows erreicht hat“, sagte Newman."Carlo Bernard ist der erste Mensch, mit dem ich vor mehr als zehn Jahren über dieses Projekt gesprochen habe, und ich freue mich sehr, die Leitung der dritten Staffel von «Narcos» abgeben zu können.“