«Joe Exotic: Neue Enthüllungen» feiert Deutschlandpremiere

TV-News

Der Doku-Zweitteiler wird am 25. November und 2. Dezember ab jeweils 22.15 Uhr auf TLC ausgestrahlt.

Die Doku-Miniserie von Joe Exotic, selbst ernannten „Tiger King“, gehörte in diesem Frühjahr zu den meist abgerufen Serien auf Netflix in den USA. Es geht dabei über den inhaftierten Tiger King und die Hintergründe zur Mordanklage gegen ihn. Denn Joe Exotic, mit dem bürgerlichen Namen Joseph Allen Maldonado-Passage, sitzt derzeit in den USA eine Haftstrafe von 22 Jahren ab.Joe wird beschuldigt, die Tierrechts-Aktivistin Carole Baskin im Auftrag von ihm ermorden zu lassen. Zudem werden ihm noch diverse Verstöße gegen die Tierschutzgesetze vorgeworfen. Obwohl das Gericht ihn für schuldig erklärte, stellt er die skurrile Behauptung auf, dass Carole Baskin ihren Mann Don Lewis ermordet und an ihre Tiger verfüttert habe. Die Dokumentation geht nimmt diese Vorwürfen ganz genau unter die Lupe und gewährt neue Einblicke in die jahrelangen Streitigkeiten zwischen Joe und Carole sowie exklusive, neue Details über das ungeklärte Verschwinden von Don Lewis vor 23 Jahren.Jessica Everleth und Colin Whelan haben für Investigation Discovery produziert, welcher die Doku am 27. September ausstrahlte. Zurzeit arbeitet außerdem NBC an einer Miniserie mit dem Titel «Joe Exotic», in der Katerine-Ann Mackinnon-Lee die Hauptrolle als Carole Baskin übernimmt. Gleichzeitig entsteht eine weitere Serie für Prime Video, in der Nicolas Cage den „Tiger King“ porträtieren wird.