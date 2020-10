Neuer «Frühstücksfernsehen»-Ableger

TV-News

Wird «Frühstücksfernsehen Hautnah - Die Vormittags-Show», der verlängerter Frühstücksfernsehen-Morgen ein Top oder ein Flopp?

Schon einmal hat Sat.1 versucht die erfolgreiche Morgenschau «Sat.1-Frühstückfernsehen» in den Vorabend mit dem Titel «Endlich Feierabend!» zu transferieren. Der Versuch war um genau zu sein vor zwei Jahren und wurde innerhalb eines Jahres wegen schlechter Quoten wieder abgesetzt. Um weiter Profit für den Sender rauszuschlagen versuchen sie es zweites Mal, indem sie den Namen in «Frühstücksfernsehen Hautnah - Die Vormittags-Show» umbenannt haben und wie man es schon ahnen kann am Vormittag ausgestrahlt wird.Karen Heinrichs und Simone Panteleit moderieren die Show, bei der Frauen im Alter zwischen 20 und 59 Jahren die Kernzielgruppe sind. Es werden prominente Gäste, Experten und aber auch Menschen mit besonderen Geschichten im Studio zusehen sein, welche Einblicke in ihr Privatleben geben. Dabei wird alles thematisiert was die Kernzielgruppe in der Vorweihnachtszeit interessiert. Ob Liebe, Mode, Gesundheit, Shopping, Beauty, DIY, Partnerschaft, Dating oder Backen – es soll am Ende "getalkt, gekocht und ausprobiert" werden.Im Frühjahr, zu Beginn der Corona-Pandemie, gab es schon mehrere Wochen lang eine zusätzliche Stunde des «Sat.1 Frühstücksfernsehens» unter dem Titel «Sat.1 Frühstücksfernsehen Spezial - Gemeinsam durch die Krise!». Diese extra Stunde erhielt im Durchschnitt einen Marktanteil von 11,0 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen und damit schnitt sie deutlich besser ab als der erste Ableger «Endlich Feierabend!». Deshalb kann man davon ausgehen, dass auch zukünftig «Frühstücksfernsehen Hautnah - Die Vormittags-Show» bei der Zielgruppe durchsetzen wird.